В аэропорту Калининграда задержаны более 40 рейсов из-за атаки дронов на Петербург

В аэропорту Калининграда утром 6 июля задержаны более 40 рейсов из-за атаки дронов на Ленинградскую область.

На вылет задержаны 19 рейсов, 3 отменены вовсе (в Чебоксары и Москву).

На прилет задержаны 22 рейса, 2 отменены (из Москвы). Об этом говорят данные онлайн-табло «Храброво».

Проблемы с рейсами не только в/из Санкт-Петербург и Москву, но и в Самару, Нижний Новгород, Екатеринбург.

Пассажиров и встречающих просят заранее уточнять статус рейса перед выездом в аэропорт, чтобы избежать неудобств.