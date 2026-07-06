Калининградцам обещают осеннюю погоду в понедельник

Погода в понедельник, 6 июля, будет по-настоящему осенней. Летняя жара ушла, на улице прохладно и сыро.

Сегодня утром и днем всего до +17...+19°С, переменная облачность, местами не исключены дожди. Ветер на море 8-12 м/с, в порывах до 13-16 м/с. В Калининграде и области – 5-12 м/с, в порывах до 12-15 м/с.

Как сообщает телеграм-канал «Погода и метеоявления в Калининградской области», вечером после заката в Калининграде похолодает до +12...+15°С. Чуть теплее будет у побережья – до +17°С. Также возможны дожди.