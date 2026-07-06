Леса Калининградской области заполонил редкий гриб-баран

. Фото: сообщество Грибы и грибники Калининградской области..

В лесах Калининградской области нашли гриб-баран – первые экземпляры в этом сезоне. О походе в дебри Краснознаменского и Черняховских районов рассказали в группе «Грибы и грибники Калининградской области» в «ВК».

Баранов оказалось очень много.

«Вы не поверите, но они повсюду! Мы насчитали 25 шикарных экземпляров!», - говорится в сообщении.

Напомним, эти грибы занесены в Красную книгу России. Защитники природы ими просто любуются и не собирают. Их даже в срезанном виде запрещено публиковать в соцсетях. Нарушителей наказывают.

«Мы сделали миллион фото, помахали им ручкой и ушли в закат... ну, или в кусты», - рассказали грибники сообщества в «ВК».

Ведь кроме баранов лесах уже немало грибов. Это и лисички, и подберезовики.