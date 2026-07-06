В Калининградской области Роспотребнадзор запустил горячие линии по вопросам защиты прав потребителей платных образовательных услуг

В Калининградской области с 6 по 17 июля Роспотребнадзор проводит всероссийскую горячую линию по вопросам защиты прав потребителей платных образовательных услуг. Как сообщает пресс-служба ведомства, можно получить консультации специалистов по заключению договоров, а также оплате и возврату денег.

Звонить в Калининграде: 8 (4012) 53-84-36, 57-24-03, 53-24-04;

В городах области:

- в Немане 8 (40162) 2-35-58;

- в Зеленоградске 8 (40150) 3-29-59, 3-16-74;

- в Гусеве 8 (40143) 3-27-66, 3-48-31, 3-35-23;

- в Черняховске 8 (40141) 3-47-77, 3-46-55;

- в Багратионовске 8 (40156) 3-20-03, 3-33-28;

- в Советске 8 (40161) 3-56-43;

- в Гурьевске 8 (4015) 3-10-66, 3-10-67.

На федеральном уровне в круглосуточном режиме работает Единый консультационный центр Роспотребнадзора – 8 800 555 49 43 (звонок бесплатный).