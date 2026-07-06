Калининградский спортсмен завоевал бронзу на XIII летней Спартакиаде учащихся России

Сама приняла XIII летнюю Спартакиаду учащихся России по современному пятиборью, где отличился представитель Калининградской области. В финале Ярослав Черепко взял бронзовую медаль, сообщает пресс-служба областного минспорта. Первым стал москвич, вторым – спортсмен из Краснодарского края.

Турнир по пятиборью прошел в спорткомплексе «Орбита». Участниками соревнований стали более 100 человек из 15 регионов России 17-18 лет. Ребята соревновались в плавании, фехтовании, гонках на 100-метровой полосе препятствий, беге и стрельбе.