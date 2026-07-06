С начала года у калининградцев изъяли 226 единиц оружия. При этом добровольно жители региона сдали в правоохранительные органы 233 единицы. Таковы результаты 1515 проверок дома у владельцев оружия. Об этом сообщает пресс-служба Управления Росгвардии по Калининградской области.

Всего выявили 265 нарушений, всех, кто их допустил, привлечены к административной ответственности.

Чтобы избежать негативных последствий, гражданам следует обращаться с документами для перерегистрации оружия в подразделение лицензионно-разрешительной работы Росгвардии за 30 суток до окончания действия разрешения.