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НовостиОбщество6 июля 2026 9:07

С начала года у калининградцев изъяли 226 единиц оружия

Все владельцы «стволов» нарушили закон
Александр КАТЕРУША

С начала года у калининградцев изъяли 226 единиц оружия. При этом добровольно жители региона сдали в правоохранительные органы 233 единицы. Таковы результаты 1515 проверок дома у владельцев оружия. Об этом сообщает пресс-служба Управления Росгвардии по Калининградской области.

Всего выявили 265 нарушений, всех, кто их допустил, привлечены к административной ответственности.

Чтобы избежать негативных последствий, гражданам следует обращаться с документами для перерегистрации оружия в подразделение лицензионно-разрешительной работы Росгвардии за 30 суток до окончания действия разрешения.