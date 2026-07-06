В минздраве рассказали о состоянии мамы и девочки, который пострадали в ДТП в Прибрежном. Годовалая девочка по-прежнему в тяжелом состоянии. Об этом сообщается 6 июля.

«Девочка в тяжелом состоянии на ИВЛ в детской областной больнице, врачи продолжают мероприятия по стабилизации состояния», - прокомментировали в минздраве.

Мама находится в удовлетворительном состоянии. Она была госпитализирована в нейрохирургию с легкой черепно-мозговой травмой.

Напомним, ДТП случилось вечером 5 июля на ул. Заводской. «Мерседес» на большой скорости выскочил на тротуар и сбил женщину с двумя маленькими детьми. На месте погиб трехлетний мальчик, его младшая сестра и мама были доставлены в больницу.