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НовостиОбщество6 июля 2026 10:25

В Калининграде хирурги спасли пенсионера, который перенес уже четыре инфаркта

Врачи кардиоцентра провели мужчине сложнейшую операцию
Александр КАТЕРУША

В Калининграде врачи кардиоцентра спасли 75-летнего мужчину, проведя ему сложнейшую операцию на сердце. Пенсионер страдает сердечно-сосудистыми заболеваниями более 30 лет, перенес четыре инфаркта и столько же операций на сердце. Увы, болезнь не отступала, случилось очередное ухудшение – жизнь висела на волоске.

Как рассказали в региональном минздраве, мужчину мучила сильная одышка, спать он мог только сидя, в любой момент сердце могло остановиться.

Операция длилась более 5 часов.

Спустя несколько недель интенсивной послеоперационной терапии, сердце калининградца стабильно работает. Впереди – длительная реабилитация.