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НовостиОбщество6 июля 2026 12:15

В Калининградской области с начала года ликвидировали 29 незаконных свалок

Почти столько же предстоит убрать
Александр КАТЕРУША
Фото: минприроды региона.

Фото: минприроды региона.

В Калининградской области с начала года ликвидировали 29 незаконных свалок. Всего ранее выявили 49 несанкционированных мест с мусором, сообщили в минприроды региона.

29 участков полностью очистили, привели в порядок – вывезти сумели более 350 кубометров отходов.

В работе у ведомства остаются еще 20 несанкционированных свалок. Министр природных ресурсов и экологии Калининградской области Оксана Астахова призывает жителей региона продолжать проявлять активную позицию.

«Если вы стали свидетелем незаконного сброса мусора или обнаружили свалку, обязательно сообщайте об этом в министерство для принятия оперативных мер», – говорит она.

Направить обращение можно через сайт минприроды.

В прошлом году в регионе было выявлено 124 несанкционированные свалки, из которых ликвидировали 123.