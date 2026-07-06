Алексей Беспрозванных наградил орденом Калининград

Орден передали главе администрации города. Фото: правительство Калининградской области.

Губернатор Алексей Беспрозванных вручил награду Калининграду – в рамках торжественного мероприятия в честь Дня города. Об этом сообщает пресс-служба областного правительства.

«Прошло награждение Калининграда за особые заслуги в становлении региона орденом «За заслуги перед Калининградской областью». Награда была передана главе городского округа Елене Дятловой», - рассказали в правительстве.

Торжественная церемония прошла накануне в Центральном парке.

Там же глава региона вручил памятные медали к 80-летию Калининградской области 32 ветеранам становления. Все они прибыли в регион в период с апреля 1945 по декабрь 1952 и много работали на различных предприятиях.