Калининград
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Калининград
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Калининград
+16°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество6 июля 2026 12:47

Алексей Беспрозванных наградил орденом Калининград

Глава региона также вручил юбилейные медали ветеранам становления области
Александр КАТЕРУША
Орден передали главе администрации города.

Орден передали главе администрации города.

Фото: правительство Калининградской области.

Губернатор Алексей Беспрозванных вручил награду Калининграду – в рамках торжественного мероприятия в честь Дня города. Об этом сообщает пресс-служба областного правительства.

«Прошло награждение Калининграда за особые заслуги в становлении региона орденом «За заслуги перед Калининградской областью». Награда была передана главе городского округа Елене Дятловой», - рассказали в правительстве.

Торжественная церемония прошла накануне в Центральном парке.

Там же глава региона вручил памятные медали к 80-летию Калининградской области 32 ветеранам становления. Все они прибыли в регион в период с апреля 1945 по декабрь 1952 и много работали на различных предприятиях.