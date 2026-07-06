За неделю в Калининградской области поймали 17 нетрезвых водителей

На дорогах Калининградской области за неделю с 29 июня по 05 июля выявили 17 нетрезвых водителей. Как сообщает пресс-служба областного УМВД, во время проверки выяснилось, что два нарушителя ранее уже привлекались к ответственности за аналогичное правонарушение.

Эти двое стали фигурантами уголовных дел. Санкция статьи предусматривает до двух лет лишения свободы и конфискацию авто в пользу государства.

Отметим, с начала года на дорогах региона по вине нетрезвых водителей произошло 25 ДТП, в которых 8 человек погибли, еще 27 получили травмы.