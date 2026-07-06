В Калининградской области за счет бюджетной субсидии поселки начали подключать к интернету

. Фото: правительство Калининградской области.

15 поселков в 7 муниципалитетах Калининградской области, в которых проживают почти 7,7 тысяч человек, подключат к проводному интернету за счет бюджетной субсидии. О старте работ по строительству волоконно-оптических линий связи сообщает пресс-служба областного правительства.

Так, до конца года к интернету должны подсоединить поселки Зеленое, Славянское, Тургенево, Заливино Полесского района, Медовое, Чехово, Подгорное Багратионовского района, Лесной, Рыбачий, Морское Зеленоградского района, Солдатово Гвардейского района, Новостроево Озерского района и Фурманово Гусевского района.

Отмечается, что еще по двум поселкам – Жилино и Маломожайское Неманского района продолжаются конкурсные процедуры по выбору провайдера.

Регион компенсирует провайдеру 85% расходов на строительство линий связи. Оператор связи гарантирует, что построит сеть от узла связи до границ не менее 60% домохозяйств в каждом населенном пункте с гарантированной скоростью интернета не менее 50 Мбит/с.