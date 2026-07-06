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НовостиОбщество6 июля 2026 14:35

Олег Газманов посетил парусник «Крузенштерн»

Когда-то на этом барке будущий певец проходил учебную практику
Александр КАТЕРУША
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Фото: пресс-служба БГАРФ..

Народный артист России и почетный гражданин Калининграда Олег Газманов, который приезжал в регион на концерт в рамках празднования 80-летия области, посетил Балтийскую государственную академию рыбопромыслового флота, в которой когда-то учился.

Как сообщает пресс-служба БГАРФ, гость встретился с руководством учебного заведения, посетил Историко-культурный центр морского образования, где ему провели небольшую экскурсию.

Также Олег Газманов в Калининградском морском рыбном порту посетил барк «Крузенштерн», на котором когда-то проходил свою первую морскую практику.

На борту певец пообщался с курсантами-практикантами.