В Калининграде завершила работу угольная котельная на улице Молодой Гвардии

. Фото: администрация Калининграда.

В Калининграде завершила работу еще одна угольная котельная – на улице Молодой гвардии – она расходовала около 550 тонн угля ежегодно. Как сообщает пресс-служба городской администрации, четыре многоквартирных дома, которые от нее грелись, переключили на тепловые магистрали теплоисточника ну улице Чувашской. Заменено и обустроено 820 метров труб.

«Закрытие теплоисточника значительно улучшит экологическую обстановку в районе», - прокомментировали в мэрии.

В городе на сегодня остается 18 действующих угольных котельных, 8 из которых планируют закрыть в этом году.