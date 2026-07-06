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НовостиОбщество6 июля 2026 15:58

Глава МЧС России посетил Калининград

Александр Куренков анонсировал строительство современного спасательного центра
Александр КАТЕРУША
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Фото: правительство Калининградской области.

Глава МЧС России Александр Куренков прибыл в Калининград. 6 июля, в понедельник, его визит начался с посещения военно-мемориального кладбища «Курган Славы», где почтили память Героя РФ Алексея Катериничева. Он побывал и на мемориальном комплексе на Гвардейском проспекте.

Также пресс-служба областного правительства сообщает, что руководитель чрезвычайного министерства осмотрел площадку в Гурьевском районе, на которой планируется строительство современного спасательного центра. Для этого определен участок в 250 тысяч квадратов.

Уже в региональном правительстве министр Куренков вручил ведомственные и государственные награды сотрудникам МЧС России, отличившимся при исполнении служебного долга. Ветеранов и сотрудников ведомства юбилейными медалями к 80-летию области и благодарственными письмами отметил губернатор Алексей Беспрозванных.

Подразделениям передали новую спецтехнику для тушения пожаров и аварийно-спасательных работ.