Водитель, совершивший смертельное ДТП в Прибрежном, отправлен в СИЗО

. Фото: пресс-служба прокуратуры Калининградской области.

36-летний водитель, совершивший 5 июля смертельное ДТП в Прибрежном, заключен под стражу. Под арестом он будет до 5 сентября 2026 года, сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

Напомним, ДТП случилось вечером в воскресенье на ул. Заводской. «Мерседес» на большой скорости выскочил на тротуар и сбил женщину с двумя маленькими детьми. На месте погиб трехлетний мальчик, его младшая сестра и мама были доставлены в больницу. Малышка находится в тяжелом состоянии в реанимации на ИВЛ.

Ранее сообщалось о возбуждении уголовного дела. Виновнику, который в момент ДТП был пьян, грозит до 12 лет свободы.

Ход расследования уголовного дела – на контроле прокуратуры.