На двухъярусном мосту с 17 июля вводят одностороннее движение

. Фото: администрация Калининграда.

На двухъярусном мосту в Калининграде с 17 июля вводят одностороннее движение. Об этом 6 июля сообщает пресс-служба городской администрации со ссылкой на информацию от РЖД, собственника сооружения.

«Мост находится в предаварийном состоянии. Ехать можно будет только со стороны Портовой в сторону Правой набережной», - говорится в сообщении.

А вот для обратного пути предлагают «использовать любые другие мосты».

Ранее по мосту запретили движение грузовиков. Они, правда, ездят все равно. Власти вынужден были установить камера и пост ГИБДД.