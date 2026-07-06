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НовостиОбщество6 июля 2026 16:14

На двухъярусном мосту с 17 июля вводят одностороннее движение

Власти и РЖД говорят, что сооружение находится в предаварийном состоянии
Александр КАТЕРУША
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Фото: администрация Калининграда.

На двухъярусном мосту в Калининграде с 17 июля вводят одностороннее движение. Об этом 6 июля сообщает пресс-служба городской администрации со ссылкой на информацию от РЖД, собственника сооружения.

«Мост находится в предаварийном состоянии. Ехать можно будет только со стороны Портовой в сторону Правой набережной», - говорится в сообщении.

А вот для обратного пути предлагают «использовать любые другие мосты».

Ранее по мосту запретили движение грузовиков. Они, правда, ездят все равно. Власти вынужден были установить камера и пост ГИБДД.