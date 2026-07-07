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НовостиОбщество7 июля 2026 7:17

Вторник в Калининграде будет прохладный и дождливый

Столбик термометра покажет всего +17°С
Александр КАТЕРУША

Прохлада не отступает. В Калининграде во вторник, 7 июля, не только холодно и сыро. По данным телеграм-канала «Погода и метеоявления в Калининградской области», сегодня ожидается +15...+17°С, облачно.

Утром локальные дожди возможны на западе и юге региона, включая Калининград. После 11-13 часов в Калининграде, на западе и побережье начнутся периодические повсеместные дожди, которые сохранятся вплоть до вечера.

Наиболее сильные дожди ожидаются в районе 20-22 часов.

Без зонтика сегодня лучше на улицу не выходить.

Ветер у побережья вечером усилится до 15-18 м/с в порывах.