В Калининграде названы победители регионального этапа международной конкурс-премии уличной культуры

. Фото: предоставлено организаторами.

Сразу несколько калининградцев стали победителями регионального этапа IX сезона Международной конкурс-премии уличной культуры и спорта «КАРДО». Соревнования проходили на набережной Верхнего озера и объединили представителей уличной культуры всей области, а для гостей фестиваля были организованы показательные выступления и творческие активности, рассказали организаторы.

Кто победил:

Тимофей Башун – направление «BMX»;

Данила Смолихо – направление «Кикскутеринг»;

Артур Манукян – направление «Брейкинг»;

Валерий Васильев – направление «Хип-хоп»;

Никита Мушайлов – направление «Воркаут».

Эти ребята представят Калининградскую область на большом финале с 16 по 20 сентября во Владивостоке.

«На региональном этапе в Калининградской области были представлены пять направлений, и особенно ярко проявил себя хип-хоп – в нем чувствовались высокий уровень подготовки, энергия и полная самоотдача участников», - отметила амбассадор конкурс-премии в Калининградской области Татьяна Палкина.

Конкурс организован президентской платформой «Россия – страна возможностей».