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НовостиОбщество7 июля 2026 8:17

Калининградка, которая поймала 2-летнего мальчика, выпавшего из окна, получит 1 миллион рублей

Пенсионерку Галину Долгалеву отметили премией имени Тиграна
Александр КАТЕРУША

30 июня в Калининграде 71-летняя Галина Долгалева спасла жизнь 2-летнему мальчику, выпавшему из окна на четвертом этаже. Она успела подбежать и поймать малыша, приняв на себя весь удар.

Как сообщает 7 июля БСМ Калининграда, женщина получит 17-ю премию имени Тиграна (ежегодно она вручается обычным людям, которые, рискуя собой, спасают жизни других) в размере 1 миллиона рублей за спасение ребенка.

В тот день пенсионерка сажала цветы у дома, когда услышала крики детей. Увидев ребенка в окне, она успела подбежать и поймала его – одной рукой, ведь левая у Галины была ранее прооперирована. Ребенок не получил серьезных травм, а сама спасительница оказалась в больнице с переломами.