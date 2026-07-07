Калининградка, которая поймала 2-летнего мальчика, выпавшего из окна, получит 1 миллион рублей

30 июня в Калининграде 71-летняя Галина Долгалева спасла жизнь 2-летнему мальчику, выпавшему из окна на четвертом этаже. Она успела подбежать и поймать малыша, приняв на себя весь удар.

Как сообщает 7 июля БСМ Калининграда, женщина получит 17-ю премию имени Тиграна (ежегодно она вручается обычным людям, которые, рискуя собой, спасают жизни других) в размере 1 миллиона рублей за спасение ребенка.

В тот день пенсионерка сажала цветы у дома, когда услышала крики детей. Увидев ребенка в окне, она успела подбежать и поймала его – одной рукой, ведь левая у Галины была ранее прооперирована. Ребенок не получил серьезных травм, а сама спасительница оказалась в больнице с переломами.