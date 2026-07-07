В Светлогорске украдены строительные материалы, предназначенные для благоустройства спуска к морю – с площадки на улице Нахимова пропали 120 террасных досок. Ими планировали отделать дорожку. Ущерб составил около 70 тысяч рублей. Об этом сообщает пресс-служба областного УМВД.

Полицейские выяснили, что доски забрал неизвестный, воспользовавшись свободным доступом на территорию.

Подозреваемым оказался 36-летний местный житель. Он задержан и доставлен в отдел. Похищенное изъято.

Мужчине грозит до 5 лет лишения свободы.