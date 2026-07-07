В Калининградской области от укусов клещей пострадали 2639 человек с начала года

2639 человек, из них 880 детей, обратились к медикам после того как к ним присосались клещи. Таковы итоги с начала сезона, сообщает региональный Роспотребнадзор.

Количество выявленных случаев заболеваемости клещевым вирусным энцефалитом и болезнью Лайма за неделю не изменилось (всего 1 случай энцефалита и 10 случаев болезни Лайма).

Врачи напоминают, что вакцинация – наиболее надежный способ профилактики инфекции. Прививку от клещевого энцефалита сделали 12 638 человек, в том числе 2123 детей.

Берегите себя!