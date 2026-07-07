Следком начал проверку после наглой выходки московского блогера на реке Преголе в Калининграде

В Калининграде на Преголе блогер из Москвы гонял на катере и дрифтонул так, что опрокинул байдарки с детьми. Все это сопровождалось матом и безудержным весельем туриста. Ролик с «подвигом» разлетелся по соцсетям, заметили его и сотрудники СК, которые начали проверку.

Следователи устанавливают обстоятельства инцидента с катером и байдарками в акватории реки Преголя, сообщает пресс-служба Западного межрегионального следственного управления на транспорте Следственного комитета Российской Федерации.

Отмечается при этом, что в больницу никто из детей, которые перевернулись на байдарках, не обращался. Пострадавшие устанавливаются.

Также устанавливаются все обстоятельства, причины и условия произошедшего.