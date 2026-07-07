Калининградку, спасшую выпавшего из окна 2-летнего мальчика, выписали из больницы

71-летняя Галина Долгалева, которая спасла жизнь 2-летнему мальчику, выпавшему из окна на четвертом этаже, выписана из больницы. Об этом «Комсомолке» сообщили в региональном минздраве.

В понедельник, 6 июля, героиня отправлена домой из БСМП. Она находится под наблюдением врачей поликлиники по месту прикрепления. Впереди – реабилитация.

Напомним, 30 июня в Калининграде женщина сажала цветы у дома, когда услышала крики. Увидев ребенка в окне 4-го этажа, она успела подбежать и поймала его. Малыш не пострадал, сама пенсионерка была госпитализирована с переломами.

Уже решено, что женщина получит 17-ю премию имени Тиграна в размере 1 млн рублей.