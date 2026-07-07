Калининградские скалолазы завоевали медали XIII Спартакиады учащихся России

Воронеж принял финал XIII Спартакиады учащихся России по скалолазанию, где сумели отличиться представители Калининградской области. Об успехе спортсменов рассказали в пресс-службе областного минспорта.

Александра Нетепенко стала третьей в боулдеринге, лазании по коротким сложным трассам.

В лазании на трудность второй стала Дариана Мезенцева.

У юношей отличился калининградец Владислав Маштаков – домой он увез серебро.

Соревнования собрали спортсменов 15-16 лет из 30 регионов России, которые состязались в трех дисциплинах, причем в каждом из видов участвовало по 30 атлетов.