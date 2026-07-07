17-летняя жительница Черняховска обвинена в мошенничестве, краже и оскорблении полицейского

В Черняховске 17-летнюю девушку ждет серьезный срок, она обвинена сразу по нескольким статьям УК РФ: о мошенничестве, краже и оскорблении представителя власти. Историю юной злоумышленницы рассказали в региональном Следкоме.

12 февраля девушка обманула 78-летнюю женщину и убедила ее в том, что деньгами пытаются воспользоваться мошенники. Она взяла мобильник пенсионерки и перевела с ее расчетного счета через мобильное приложение на свой счет более 17 тыс. рублей.

Уже 18 февраля девушка сидела в отделе полиции – беседовали с ней как раз в рамках уголовного дела о краже у пенсионерки. Тогда задержанная в присутствии нескольких свидетелей обматерила замначальника следственного отдела ОМВД России по Московскому району Калининграда.

Более того, уже на следующий день оторва в одном из магазинов Черняховска представилась продавцу сотрудником полиции и «под предлогом служебной необходимости» взаля его мобильник. Тот растерялся, сообщил ей пароль от телефона, после чего лжеполицейская через мобильную платежную систему совершила несколько покупок в магазинах Черняховска на 5,6 тыс. рублей.

Уголовное дело уже в суде.