В Калининградской области крупная сеть АЗС полностью перешла на розничную продажу бензина АИ-92

. Фото: Ольга ЮШКОВА.

Губернатор калининградской области Алексей Беспрозванных вечером 7 июля заявил о положительной динамике в сфере с топливом. По его словам, снижается спрос, снижается среднесуточный отпуск топлива, очереди на АЗС сокращаются. Об этом глава региона написал в соцсетях.

Также он рассказал о возобновлении розничной продажи АИ-92 на заправках крупной сети.

«Вместе с руководством «Балтнефти» приняли решение продолжить розничную продажу 92-го бензина на всех 35 АЗС сети. Напомню, дизель с выходных «Балтнефть» продает физлицам на всех своих заправках, а 92-й до этого времени для всех автомобилистов был доступен только на 11 точках. На прошлой неделе «Балтнефть» обслуживала только юридические лица, выполняя государственные и муниципальные заказы», - прокомментировал губернатор.

Ограничение на бензин на сети «Балтнефть» остаются, как и везде – до 30 литров бензина в бак. А вот дизеля именно на заправках этой сети – до 100 литров.