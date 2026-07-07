В Калининградском зоопарке умерла бегемотиха Миля

. Фото: Калининградский зоопарк.

В Калининградском зоопарке 6 июля умерла бегемотиха Миля. И хотя изначально была версия, что она что-то проглотила, это оказалось не так. Первичный диагноз – инородное тело в кишечнике – не подтвердился. Об этом в телеграм-канале написала директор зоопарка Светлана Соколова.

«Причиной смерти Мили стала патология печени и печеночная недостаточность. Кроме того, были обнаружены серьезные патологические изменения в поджелудочной железе и легких. Ветеринарные врачи попытаются выявить первоначальные причины, однако, они могут быть самыми разными, накапливаемыми годами», - написала директор.

Впереди – подробные исследования, экспертизы.

Но уже сейчас говорят, что состояние Мили было хроническим, то есть заболевание не возникло внезапно. Хотя и протекало бессимптомно и скрыто до последнего момента.