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НовостиДом. Семья7 июля 2026 18:14

В Калининградском зоопарке умерла бегемотиха Миля

Животное болело и последние несколько недель чувствовало себя особенно плохо
Александр КАТЕРУША
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Фото: Калининградский зоопарк.

В Калининградском зоопарке 6 июля умерла бегемотиха Миля. И хотя изначально была версия, что она что-то проглотила, это оказалось не так. Первичный диагноз – инородное тело в кишечнике – не подтвердился. Об этом в телеграм-канале написала директор зоопарка Светлана Соколова.

«Причиной смерти Мили стала патология печени и печеночная недостаточность. Кроме того, были обнаружены серьезные патологические изменения в поджелудочной железе и легких. Ветеринарные врачи попытаются выявить первоначальные причины, однако, они могут быть самыми разными, накапливаемыми годами», - написала директор.

Впереди – подробные исследования, экспертизы.

Но уже сейчас говорят, что состояние Мили было хроническим, то есть заболевание не возникло внезапно. Хотя и протекало бессимптомно и скрыто до последнего момента.