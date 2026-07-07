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НовостиОбщество7 июля 2026 18:47

В Калининграде сносят историческое здание на Правой набережной

Домик необычного вида входил в комплекс мельницы Кёнигсберга
Александр КАТЕРУША
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Фото: Евгений Мосиенко. Перейти в Фотобанк КП

В Калининграде сносят очередное историческое здание, на этот раз на Правой набережной. Интересный краснокирпичный дом, построенный в конце XIX века как административное здание, входил в комплекс мельницы Кёнигсберга, а позже – Калининградского мукомольного завода. Сегодня его начали варварски разрушать, используя тяжелую технику. Об этом рассказал гид Евгений Мосиенко.

«Вместо того чтобы отреставрировать, сделать украшением набережной, принести пользу городу, наследие уничтожают. Это паразиты», - говорит краевед о владельцах, компании, которая организовала снос старинного дома.

«Этот случай также демонстрирует, насколько несовершенна у нас система охраны памятников. Историческое здание мельницы является объектом культурного наследия, и, конечно, выявлять его необходимо в составе ансамбля. Вместо этого под защиту ставится только один производственный корпус, а здание в 15 метрах от него, обладающее всеми признаками памятника – нет», - рассуждает Евгений.