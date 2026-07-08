Дожди ослабнут в Калининграде только к 14 часам

Калининградская область находится во власти штормового циклона «Бернадетт». Бушевало всю ночь, к утру не стихло. На побережье и западе области наблюдается пик усиления ветра, который сохранится до 9-10 часов утра. В морских муниципалитетах порывы ветра до 25-28 м/с, в Калининграде и на западе региона до 18-22 м/с, местами до 23-24 м/с. Об этом 8 июля сообщает телеграм-канал «Погода и метеоявления в Калининградской области».

Днем в Калининграде ожидается до 15-19 м/с. Вечером порывы до 15-18 м/с сохранятся лишь на побережье.

По прогнозам синоптиков, сильные дожди ожидаются в Калининграде, на западе области и побережье до 13-14 часов, затем они ослабнут и станут кратковременными.

В течение дня около +13...+16°С.