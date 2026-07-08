Промышленники Калининградской области могут получить на развитие до 100 миллионов рублей

. Фото: правительство Калининградской области.

Региональная программа «Проекты развития» предлагает промышленникам запускать новые линии, модернизировать цеха и внедрять современные технологии. Сумма займа составляет от 7,5 до 100 млн рублей. Общий бюджет проекта должен быть не менее 10 млн рублей. Базовая ставка по программе – 5% годовых. Срок займа – до 5 лет. На этапе запуска проекта предприятие может получить отсрочку по погашению. Об этом сообщает пресс-служба областного правительства.

Как говорит замдиректора по финансовому блоку Центра «Мой бизнес» Кирилл Солодухин, для предприятий такой заем становится способом закрыть производственный разрыв.

Чтобы подать заявку, предприятию нужно подготовить проект, рассчитать бюджет и предоставить обеспечение по займу.

Подробности здесь.