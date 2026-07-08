Калининградский бизнесмен стал победителем конкурса «Молодой промышленник года»

. Фото: правительство Калининградской области.

В десятку победителей конкурса «Молодой промышленник года», итоги которого объявили на международной промышленной выставке «Иннопром» в Екатеринбурге, вошел янтарщик из Калининграда. Об успехе директора компании «АмберТим» Константина Матвейчука рассказали в региональном правительстве.

Отмечается, что ювелирное производство развивались с привлечением средств региональной поддержки, а компания является резидентом Особой экономической зоны, также участвует в отраслевом промышленном кластере янтарной отрасли.

Сам Константин Матвейчук поблагодарил за поддержку коллектив своей компании и всех, отдавших за него голос

Премию «Молодой промышленник года» вручают с 2022 года. В этом году в финал вышли 200 представителей 65 регионов России.