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НовостиОбщество8 июля 2026 6:16

Калининградский бизнесмен стал победителем конкурса «Молодой промышленник года»

Константин Матвейчук – в десятке отличившихся конкурсантов
Александр КАТЕРУША
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Фото: правительство Калининградской области.

В десятку победителей конкурса «Молодой промышленник года», итоги которого объявили на международной промышленной выставке «Иннопром» в Екатеринбурге, вошел янтарщик из Калининграда. Об успехе директора компании «АмберТим» Константина Матвейчука рассказали в региональном правительстве.

Отмечается, что ювелирное производство развивались с привлечением средств региональной поддержки, а компания является резидентом Особой экономической зоны, также участвует в отраслевом промышленном кластере янтарной отрасли.

Сам Константин Матвейчук поблагодарил за поддержку коллектив своей компании и всех, отдавших за него голос

Премию «Молодой промышленник года» вручают с 2022 года. В этом году в финал вышли 200 представителей 65 регионов России.