В Калининградской области шторм «Бернадетт» рвет провода, аварии устраняют 12 бригад энергетиков

. Фото: предоставлено очевидцем.

В Калининградской области 8 июля 12 бригад энергетиков устраняют локальные аварии. Шторм «Бернадетт» валит деревья и обламывает ветви, которые падают на провода.

«Компания «Россети Янтарь» переведена на особый режим работы. Мобилизованы все силы и средства», - говорится в телеграм-канале «Россети Северо-Запад». Отмечается, что работы будут вести в круглосуточном режиме до полного восстановления электроснабжения.

Помните, запрещается приближаться к оборванным проводам ЛЭП ближе 8 метров, самостоятельно восстанавливать электроснабжение

Сообщить о нарушениях электроснабжения и замеченных повреждениях энергообъектов можно по единому круглосуточному бесплатному телефону 8-800-220-0-220 (короткий номер для мобильных телефонов 220).