В Калининграде шторм «Бернадетт» повалил 12 деревьев, повреждены два автомобиля

. Фото: администрация Калининграда.

В Калининграде шторм «Бернадетт» обламывает ветви и валит деревья, в городе работают аварийные бригады коммунальщиков и спасателей.

Как написала в телеграм-0канале глава городской администрации Елена Дятлова, по состоянию на 8 утра повалено 13 деревьев. Ночью от упавших стволов освобождали дороги и тротуары на Алданской, Узловой, Печатной, Мамоновском шоссе, Киевской, проспекте Мира, Огарёва, Серпуховской, Кирова, Тенистой аллее, Колхозной, Дзержинского, Бурыхина и других улицах Калининграда.

На улице Узловой дерево перекрыло выезд из гаража предприятия общественного транспорта, что внесло изменения в расписание автобусов №3, 9 и 19.

На улице Колхозной оказались повреждены 2 автомобиля.

Провода оборваны на ул. Дзержинского – дома сидят без света. На улице Серпуховской отсутствует уличное освещение.

Сообщать о происшествиях можно в единую дежурно-диспетчерскую службу по номерам: 8(4012) 59-64-00 или 112.