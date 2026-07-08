Калининград
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Калининград
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Калининград
+12°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество8 июля 2026 7:41

Жителя Мамоново, который ранил ножом 8-летнего мальчика, отправят на принудительное лечение

Ребенка удалось спасти только благодаря профессионализму медиков
Александр КАТЕРУША

Житель Мамоново, обвиненный в покушении на убийство ребенка, пойдёт под суд, на котором рассмотрят вопрос о его принудительном лечении. Об этом сообщает пресс-служба СК.

Вечером 27 сентября 2025 года в Мамоново горожанин был пьян, в квартире своей знакомой нанес два удара ножом в грудь и спину ее 8 летнему сыну.

Также он ранил ножом и родственницу школьника, которая пыталась его защитить.

Благодаря своевременно оказанной медицинской помощи мальчик выжил.

Эксперты установили, что мужчина страдает психическим заболеванием и подлежит принудительному лечению.