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НовостиОбщество8 июля 2026 7:52

Из-за шторма до 9 июля закрыли территорию музея «Форт №5»

Попасть в старинное фортификационное сооружение сегодня не получится
Александр КАТЕРУША
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Фото: Калининградский областной историко-художественный музей.

В Калининграде до 9 июля закрыли музей «Форт №5». Как сообщает пресс-служба музея, изменения в расписании связаны с неблагоприятными погодными условиями.

Ранее сообщалось, что закрылся зоопарк.

Официально власти запретили также посещать парки и городские леса – есть риск падения веток и деревьев.

Ветер в регионе не утихаем, он сопровождается дождем – бушует шторм «Бернадетт». Продолжает действовать режим повышенной готовности, который 7 июля вечером ввел губернатор Алексей Беспрозванных.