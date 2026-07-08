Из-за шторма до 9 июля закрыли территорию музея «Форт №5»

. Фото: Калининградский областной историко-художественный музей.

В Калининграде до 9 июля закрыли музей «Форт №5». Как сообщает пресс-служба музея, изменения в расписании связаны с неблагоприятными погодными условиями.

Ранее сообщалось, что закрылся зоопарк.

Официально власти запретили также посещать парки и городские леса – есть риск падения веток и деревьев.

Ветер в регионе не утихаем, он сопровождается дождем – бушует шторм «Бернадетт». Продолжает действовать режим повышенной готовности, который 7 июля вечером ввел губернатор Алексей Беспрозванных.