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НовостиОбщество8 июля 2026 8:11

В Балтийске из-за шторма «Бернадетт» случился сбой в работе общественного транспорта

Власти призывают воздержаться от поездок на машинах и автобусах
Александр КАТЕРУША
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Фото: Балтийский городской округ.

В Балтийске из-за бушующего шторма «Бернадетт» 8 июля зафиксированы многочисленные падения деревьев: на дороги, тротуары, во дворах, а также на электропровода, что привело к обрыву линий электропередачи и отключению электричества в ряде районов. Повреждены автомобили, кровля дома.

Также администрация Балтийского округа сообщает о сбое в работе общественного транспорта и трудностях с проездом по некоторым улицам.

«Руководителям учреждений доведена информация о возможных сложностях с прибытием сотрудников на рабочие места», - говорят чиновники.

Местных жителей просят по возможности воздержаться от поездок на личном и общественном транспорте.

Аварийные бригады «Оборонэнерго» и муниципальных предприятий работают над устранением последствий стихии.