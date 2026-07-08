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НовостиОбщество8 июля 2026 8:45

Анатолий Калина приступил к исполнению обязанностей директора национального парка «Куршская коса»

Обвиненный в организации незаконной рубки деревьев в парке отпущен из-под домашнего ареста
Александр КАТЕРУША
Фото с места рубки.

Фото с места рубки.

Фото: пресс-служба прокуратуры Калининградской области.

Анатолий Калина снова руководит национальным парком «Куршская коса». С сегодняшнего дня, 8 июля, он приступил к исполнению обязанностей директора. Об этом в среду сообщили «Комсомолке» в пресс-службе национального парка.

«Анатолий Калина вышел на работу. Сегодня лично контролирует ход работ по ликвидации последствий шторма», - сообщили в парке и уточнили, что Калина отпущен из-под домашнего ареста.

Заметим, Виштынецкий национальный парк находится под управлением ФГБУ «Национальный парк «Куршская коса», так что Анатолий Калина – директор обоих парков.

Напомним, Анатолий Калина был обвинен в организации незаконной рубки леса на заповедной территории. По данным следствия, с 25 июня по 18 ноября 2021 года директор «Куршской косы» со своим знакомым и неустановленными пока лицами организовали незаконную рубку более 150 кубометров деревьев – место нужно было для строительства глэмпинга для туристов. Следствие говорило о материальном ущербе на более чем 12.7 млн рублей и экологическом вреде экосистеме Калининградской области и особо охраняемой природной территории федерального значения – национальному парку «Куршская коса».

Калину задержали 14 января, в его доме и на работе прошли обыски. было заведено уголовное дело. Сам фигурант находился под домашним арестом, который несколько раз продлевали.