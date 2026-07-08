Дело о ДТП на Южном обходе, в результате которого погиб 7-летний ребенок, дошло до суда

. Фото: пресс-служба Калининградского областного суда..

Суд рассмотрит уголовное дело о ДТП на Южном обходе Калининграда, в результате которого погиб 7-летний ребенок. Об этом сообщает пресс-служба областного суда.

14 мая 2026 года вечером 20-летний парень за рулем «Мерседеса S 320» гнал в сторону Московского проспекта со скоростью около 130 км/ч. Нарушив ПДД, он врезался в автомобиль «Чери», который стоял после поломки. В результате ДТП ребенок, который находился на заднем сидении, получил травмы, от которых скончался спустя 2 часа в реанимации.