На Куршской косе повалено более 20 деревьев, поврежден отель

. Фото: Нацпарк «Куршская коса».

На территории Куршской косы штормовой ветер повалил десятки деревьев. С дороги госинспекторы уже убрали более 20 упавших стволов. О ликвидации последствий непогоды рассказали «Комсомолке» в пресс-службе национального парка.

Отмечается также, что деревья падали на здания. В частности – на объект парк-отель «Маяковский» в поселке Лесной.

. Фото: Нацпарк «Куршская коса».

«В настоящее время продолжается обследование туристической инфраструктуры. Подтоплений не зафиксировано. Турфирмам рекомендовано воздержаться от поездок в национальный парк», - прокомментировали в нацпарке.