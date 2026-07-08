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НовостиПроисшествия8 июля 2026 9:16

На Куршской косе повалено более 20 деревьев, поврежден отель

Госинспекторы убирают обломанные стволы с дорог
Александр КАТЕРУША
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Фото: Нацпарк «Куршская коса».

На территории Куршской косы штормовой ветер повалил десятки деревьев. С дороги госинспекторы уже убрали более 20 упавших стволов. О ликвидации последствий непогоды рассказали «Комсомолке» в пресс-службе национального парка.

Отмечается также, что деревья падали на здания. В частности – на объект парк-отель «Маяковский» в поселке Лесной.

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Фото: Нацпарк «Куршская коса».

«В настоящее время продолжается обследование туристической инфраструктуры. Подтоплений не зафиксировано. Турфирмам рекомендовано воздержаться от поездок в национальный парк», - прокомментировали в нацпарке.