Беспрозванных рассказал о восстановлении электроснабжения в 93 населенных пунктах Калининградской области

О кратковременных отключениях электроэнергии в Калининградской области и—за шторма сообщает губернатор Алексей Беспрозванных. По его словам, непогодой в основном задело населенные пункты на побережье, на берегу залива.

«Уже восстановлено электроснабжение в 93 населенных пунктах. Увеличили количество бригад энергетиков до 20, привлекли 23 единицы техники», - написал глава региона в соцсетях.

Губернатор сообщил также, что за ночь на областных дорогах упало 35 деревьев. Дорожные службы все стволы убрали.