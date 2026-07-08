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НовостиОбщество8 июля 2026 9:20

Беспрозванных рассказал о восстановлении электроснабжения в 93 населенных пунктах Калининградской области

Число аварийных бригад энергетиков решено увеличить
Александр КАТЕРУША

О кратковременных отключениях электроэнергии в Калининградской области и—за шторма сообщает губернатор Алексей Беспрозванных. По его словам, непогодой в основном задело населенные пункты на побережье, на берегу залива.

«Уже восстановлено электроснабжение в 93 населенных пунктах. Увеличили количество бригад энергетиков до 20, привлекли 23 единицы техники», - написал глава региона в соцсетях.

Губернатор сообщил также, что за ночь на областных дорогах упало 35 деревьев. Дорожные службы все стволы убрали.