В Калининграде дерево рухнуло на многоквартирный дом

Фото: администрация Калининграда.
В Калининграде на улице Щедрина дерево, не выдержавшее порыв ветра, упало на многоквартирный дом. Об этом с телеграм-канале написала глава городской администрации Елена Дятлова.
«Совместно с управляющей компанией устраняем эту проблему», - прокомментировала сити-менеджер.
О пострадавших не сообщается.
По данным горадминистрации, количество упавших в Калининграде деревьев уже превысило два десятка. Обломаны десятки ветвей.
Деревья повалило на улицах Леонова, Саратовская, Батальная, Верхнеозерная и других улицах.
Обстановка в городе по-прежнему сложная. Горожан просят по возможности не выходить на улицу.