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НовостиОбщество8 июля 2026 9:30

В Калининграде дерево рухнуло на многоквартирный дом

К решению проблемы подключились представители мэрии и УК
Александр КАТЕРУША
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Фото: администрация Калининграда.

В Калининграде на улице Щедрина дерево, не выдержавшее порыв ветра, упало на многоквартирный дом. Об этом с телеграм-канале написала глава городской администрации Елена Дятлова.

«Совместно с управляющей компанией устраняем эту проблему», - прокомментировала сити-менеджер.

О пострадавших не сообщается.

По данным горадминистрации, количество упавших в Калининграде деревьев уже превысило два десятка. Обломаны десятки ветвей.

Деревья повалило на улицах Леонова, Саратовская, Батальная, Верхнеозерная и других улицах.

Обстановка в городе по-прежнему сложная. Горожан просят по возможности не выходить на улицу.