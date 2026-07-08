В Калининграде дерево рухнуло на многоквартирный дом

. Фото: администрация Калининграда.

В Калининграде на улице Щедрина дерево, не выдержавшее порыв ветра, упало на многоквартирный дом. Об этом с телеграм-канале написала глава городской администрации Елена Дятлова.

«Совместно с управляющей компанией устраняем эту проблему», - прокомментировала сити-менеджер.

О пострадавших не сообщается.

По данным горадминистрации, количество упавших в Калининграде деревьев уже превысило два десятка. Обломаны десятки ветвей.

Деревья повалило на улицах Леонова, Саратовская, Батальная, Верхнеозерная и других улицах.

Обстановка в городе по-прежнему сложная. Горожан просят по возможности не выходить на улицу.