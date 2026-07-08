У жителей Калининградской области изъято 272 боеприпаса и 10 единиц огнестрельного оружия

. Фото: пресс-служба УМВД Калининградской области.

В регионе в рамках оперативно-профилактического мероприятия «Арсенал» из незаконного оборота 272 боеприпаса, 10 единиц огнестрельного оружия, свыше 800 граммов взрывчатых веществ, а также составные части оружия. Рейды проводили сотрудники УМВД совместно с коллегами из транспортной полиции, ФСБ, Пограничного Управления ФСБ.

В пресс-службе областного УМВД рассказали о некоторых случаях, заведено 3 уголовных дела. Так, 49-летний житель Зеленоградского района незаконно хранил дома оружие и порох – изъята тротиловая шашка промышленного производства.

Житель Багратионовского района стал фигурантом уголовного дела за незаконный сбыт пневматической винтовки.

В отношении двоих жителей Славского и Полесского районов проводится проверка. У них полицейские обнаружили порох, боеприпасы и предмет схожий с винтовкой «Маузер».