В Калининграде хирурги удалили опухоль мозга пациентке, поступившей с подозрением на инсульт

Фото: БСМП.

В Калининграде хирурги удалили опухоль головного мозга 74-летней пациентке, поступившей в больницу на скорой помощи с подозрением на инсульт. Об этом 8 июля рассказали в БСМП.

Женщине внезапно стало плохо, возникло нарушение речи, наблюдались изменения когнитивных функций. Все было похоже на инсульт, поэтому первоначально пациентку направили к неврологам, которые и выявили объемное образование головного мозга в левой височной области.

Решено было оперировать. Микрохирургическая операция продолжалась 3.5 часа, опухоль убрали с использованием операционного микроскопа экспертного класса и системы интраоперационной навигации.

В настоящее время женщина проходит послеоперационную реабилитацию.