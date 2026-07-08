Калининград
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Калининград
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Калининград
+16°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество8 июля 2026 10:09

В Калининграде хирурги удалили опухоль мозга пациентке, поступившей с подозрением на инсульт

Спасенной женщине 74 года
Александр КАТЕРУША
Фото: БСМП.

Фото: БСМП.

В Калининграде хирурги удалили опухоль головного мозга 74-летней пациентке, поступившей в больницу на скорой помощи с подозрением на инсульт. Об этом 8 июля рассказали в БСМП.

Женщине внезапно стало плохо, возникло нарушение речи, наблюдались изменения когнитивных функций. Все было похоже на инсульт, поэтому первоначально пациентку направили к неврологам, которые и выявили объемное образование головного мозга в левой височной области.

Решено было оперировать. Микрохирургическая операция продолжалась 3.5 часа, опухоль убрали с использованием операционного микроскопа экспертного класса и системы интраоперационной навигации.

В настоящее время женщина проходит послеоперационную реабилитацию.