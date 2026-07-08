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НовостиОбщество8 июля 2026 11:48

В Калининграде будут судить мужчину, который угрожал осколком бутылки посетителям магазина на ул. Карамзина

Он высказывал угрозы применения насилия к гражданам по признаку национальной принадлежности
Александр КАТЕРУША

В Калининграде будут судить 23-летнего мужчину, который угрожал осколком бутылки посетителям магазина на ул. Карамзина. Горожанин проходит по статье о хулиганстве, сообщает пресс-служба областной прокуратуры. При этом в сообщении указано, что нарушитель общественного порядка высказывал угрозы применения насилия к гражданам по признаку национальной принадлежности.

Инцидент случился 10 марта 2026 года в торговой точке. Где агрессор взял осколок бутылки – не сообщается.

Мужчину задержали сотрудники правоохранительных органов.