В Черняховском районе в небо подняли беспилотники, которые нашли заросшие поля

. Фото: Пресс-служба Россельхознадзора по Калининградской области.

Вблизи пос. Подгорное Черняховского района обнаружили неиспользуемые поля – земли сельскохозяйственного назначения общей площадью 15 га просто зарастают сорняками и кустарником. Как рассказали в областном Россельхознадзоре, обследовали участки, которые принадлежат на праве аренды физическому лицу, с применением беспилотного летательного аппарата.

«Следов ведения сельскохозяйственного производства (сенокошения, выпаса скота, механической обработки почвы) на земельных участках не установлено», - прокомментировали в ведомстве.

Собственнику объявлены предостережения.