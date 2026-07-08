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НовостиОбщество8 июля 2026 12:55

В Черняховском районе в небо подняли беспилотники, которые нашли заросшие поля

Участки площадью 15 га вблизи пос. Подгорное никак не используются
Александр КАТЕРУША
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Фото: Пресс-служба Россельхознадзора по Калининградской области.

Вблизи пос. Подгорное Черняховского района обнаружили неиспользуемые поля – земли сельскохозяйственного назначения общей площадью 15 га просто зарастают сорняками и кустарником. Как рассказали в областном Россельхознадзоре, обследовали участки, которые принадлежат на праве аренды физическому лицу, с применением беспилотного летательного аппарата.

«Следов ведения сельскохозяйственного производства (сенокошения, выпаса скота, механической обработки почвы) на земельных участках не установлено», - прокомментировали в ведомстве.

Собственнику объявлены предостережения.