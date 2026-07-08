Двух калининградцев осудили по статье о государственной измене

. Фото: УФСБ России по Калининградской области.

В Калининграде сотрудники ФСБ пресекли преступную деятельность двух жителей региона, они причастны к государственной измене. О фигурантах, которым 24 года и 25 лет, сообщает пресс-служба регионального УФСБ России.

Младший предоставил украинской стороне координаты объектов транспортной инфраструктуры для совершения диверсий. Он получил 18 лет лишения свободы с отбыванием первых 3 лет в тюрьме, а оставшейся части – в колонии строго режима со штрафом 200 тысяч рублей.

Старший, действуя под руководством и по заданию представителя украинских спецслужб, выступил организатором диверсий. Он осужден на 24 года лишения свободы с отбыванием первых 6 лет в тюрьме, а оставшейся части – в колонии строго режима со штрафом 800 тысяч рублей.