С дорог в Калининградской области убрали уже 165 упавших деревьев

. Фото: Нацпарк «Куршская коса».

По состоянию на 15:00 среды, 8 июля, с областных дорог убрали уже 165 упавших деревьев. Об этом сообщает мининфраструктуры региона.

«Дорожные службы продолжают устранять последствия непогоды, мешающие дорожному движению», - говорится в сообщении.

В Калининградской области продолжает дуть сильный ветер. Регион все еще во власти шторма «Бернадетт». Продолжает действовать режим повышенной готовности, который 7 июля вечером ввел губернатор Алексей Беспрозванных.

При этом МЧС сообщило об отмене штормового предупреждения.