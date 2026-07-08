. Фото: администрация Калининграда.

Районную теплостанцию «Восточная» в Калининграде останавливают на профилактику 15 июля. Как сообщает пресс-служба городской администрации, это касается жильцов домов на Московском проспекте, Буткова, Грига, Куприна, Кутаисской, Космической, Литовскому валу и других улицах.

Также сообщается, что запланирован дополнительный период (с 29 июля по 11 августа) отключения горячей воды для части потребителей на ул. Баграмяна, 36, Ботанической, 8-10, Буткова, 4, 4а-6а, 8-10, 12-14, 18, 34, 36, Галицкого, 19-25, 27-33,28, Звездной, 27-31, 33-37, Космической, 22-36.

Список домов и плановых сроков отключения здесь.