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НовостиОбщество8 июля 2026 14:03

В Калининграде бизнесменам рассылают фейковые письма от Роспотребнадзора

Мошенники подделывают документы ведомства и пугают проверками
Александр КАТЕРУША

В Калининградской области юрлица, индивидуальные предприниматели и прочие хозяйствующие субъекты начали получать письма о проведении документарных контрольных (надзорных) мероприятий якобы от регионального управления Роспотребнадзора. В ведомстве 8 июля заявили, что это поддельные документы и к реальности они не имеют отношения.

«Управление Роспотребнадзора таких писем в адрес хозяйствующих субъектов не направляло. Вся информация о плановых и внеплановых контрольных (надзорных) и профилактических мероприятий вносится в федеральную государственную информационную систему «Единый реестр контрольных (надзорных) мероприятий», - говорится в официальном комментарии Управления.

Отмечается, что проведение выездных внеплановых проверок организуется по согласованию с органами прокуратуры. Верить фейковым бумагам не стоит.